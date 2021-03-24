Muş'ta dün gece başlayan sağanak ve fırtına, saatler ilerledikçe etkisini artırdı.

Şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde pek çok ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

Maddi hasarın oluştuğu fırtınada ölen ya da yaralanan olmadı.

"50 evin çatısı uçtu"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kent genelinde 50 evin çatısının uçtuğunu belirterek, "Ekiplerimiz köy, belde ve şehirde inceleme ve araştırmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar tespitimize göre, kentte 50 evin çatısı uçtu. Köylerde jandarma, AFAD, tarım teşkilatı başta olmak üzere zararı tespit etmeye çalışıyorlar. Bu sayı belki biraz daha artabilir. Devlet olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. Fırtına, bazı ağaçların sökülmesine, çatıların uçmasına, hatta bazı konteynerlerin uçarak parçalanmasına neden oldu. Bazı araçlarda da maddi hasarlar söz konusu. Genel olarak Muş'ta ekiplerimiz incelemelerine devam etmekte" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayın"

Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını isteyen Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Şu anda hayat normal, yağış yok. Muş'ta akşama doğru yer yer yağış bekleniyor. Hatta yüksek kesimlerde yağmurla birlikte karda bekleniyor. Vatandaşlarımızın hem rüzgara karşı hem de kuvvetli yağışa karşı duyarlı ve tedbirli olmasında fayda var. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahadalar. Çok fazla sıkıntı olmayacak şekilde hasarlar meydana geldi. Vatandaşlarımız rahat olsun, yalnız tedbiri de elden bırakmasınlar."