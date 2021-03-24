Konacık Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile ters istikamette seyreden başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, park halindeki kamyonetten mal indiren vatandaşın üzerine doğru yöneldi. Üzerine gelen otomobili fark eden kargo çalışanı, koşarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İki otomobil ve kamyonette maddi hasar

Hızlı bir şekilde gelen otomobil, kamyonetin arka kısmına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Öte yandan Orhan Karaçelik adlı vatandaşın üzerine gelen otomobilden saniye farkıyla kurtulması güvenlik kameralarına yansıdı.

"Hayatımızı refleksle kurtardık"

Orhan Karaçelik, kaza anını şöyle anlattı:

"Kamyonetten mal boşaltıyordum, ana yolun yan tarafında yan yolda. Arkadan bir ses duydum. Döndüm, üzerime araba geliyor. Bıraktım attım kendimi. Ancak o kadar kurtarabildik. O an refleksle hayatımızı kurtardık."