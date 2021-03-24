Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Yolu Işıklar Mevkiinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 kilogram eroin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 845 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.D gözaltına alındı.