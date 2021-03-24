Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Yolu Işıklar Mevkiinde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 5 kilogram eroin ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 845 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü S.D gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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