Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da iki köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çorum'un Kargı ilçesinde 2 köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı Bağözü ve Gökçedoğan köylerine 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.
Çorum, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında, 28 orta riskli il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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