Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 01:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
E-5’te kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
E-5 Karayolu Yenibosna mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri ters dönerken diğeri bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler Yenibosna mevkii E-5 Avcılar istikametinde, iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ters dönerken, diğeri de bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar E-5 Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı da normale döndü.
Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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