Bahçelievler Yenibosna mevkii E-5 Avcılar istikametinde, iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ters dönerken, diğeri de bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar E-5 Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı da normale döndü.

Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.