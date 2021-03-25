Vali Şıldak, uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bugün itibariyle bu kurala uymayan 54 kişi olduğunu söyledi.

Kuralları ihlal eden kişilerin Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Vali Şıldak, herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istediği paylaşımında, “Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

