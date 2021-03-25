Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 02:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de izolasyonu ihlal eden 54 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, COVID-19 testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları belirlenen toplam 54 kişinin, tüm uyarılara rağmen tedbirlere uymadıkları için öğrenci yurdunda karantinaya alındığını duyurdu.
Vali Şıldak, uyarılara, idari para cezası uygulanmasına ve adli işlem başlatılmasına rağmen bugün itibariyle bu kurala uymayan 54 kişi olduğunu söyledi.
Kuralları ihlal eden kişilerin Balıkesir merkezde öğrenci yurdunda izolasyona tabi tutulduğunu belirten Vali Şıldak, herkesi duyarlılık göstererek sorumlu davranmasını istediği paylaşımında, “Salgınla mücadele toplumun tamamının tedbirlere inanması ve destek vermesiyle başarıya ulaşabilir. Hastalık teşhisi konulan ve temaslı olan kişilerin evlerinden çıkmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
Sıradaki Haber
Hırsızlık şüphelisi polislere ateş açtı: 1'i polis 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz