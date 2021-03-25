Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.T. idaresindeki otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K. ve K.B.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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