Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde de etkisini sürdürüyor.