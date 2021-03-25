Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışı Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde de etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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