Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.

Hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) görüleceği tahmin ediliyor.

2 bölgede çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bölge bölge hava tahminleri

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Kırklareli °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

İzmir °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Manisa °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muğla °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Adana °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlı

Hatay °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağışlı

Isparta °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

Çankırı °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

Eskişehir °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı

Konya °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Düzce °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kastamonu °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Zonguldak °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Amasya °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Artvin °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Trabzon °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Erzurum °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Hakkari °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

Kars °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Van°C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Diyarbakır °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Gaziantep °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Siirt °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor

Şanlıurfa °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor