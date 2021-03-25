Meteoroloji'den yurdun doğusuna "çığ" uyarısı
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı vatandaşları uyardı.
Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında.
Hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerde 8-12 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) görüleceği tahmin ediliyor.
2 bölgede çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Bölge bölge hava tahminleri
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Kırklareli °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
İzmir °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Manisa °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muğla °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Adana °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağışlı
Hatay °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağışlı
Isparta °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İç Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
Çankırı °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
Eskişehir °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı
Konya °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Düzce °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kastamonu °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Zonguldak °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Amasya °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Artvin °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Trabzon °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Erzurum °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Hakkari °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Van°C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak görülmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Diyarbakır °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Gaziantep °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Siirt °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor
Şanlıurfa °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor