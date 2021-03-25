Araf Akkurt ve oğlu Aslan Akkurt, saat 11.00 sıralarında, Ankara Keçiören'de koronavirüs testi yaptırdı. Baba- oğul, saat 13.00'te memleketleri Şanlıurfa'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindi.

Bu sırada pozitif olan test sonuçları bildirilmek istenen baba ve oğlunun otobüsle seyahat ettiği ve Aksaray'a yaklaştıkları belirlendi. Bunun üzerine Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi.

Baba ve oğula 3 bin 150'şer lira ceza kesildi

Polis ekipleri, otobüs şoförü Müslim Elçioğlu'na ulaşıp, durumu anlattı. Elçioğlu da polise Aksaray Şehirler Arası Terminali'ne yaklaştığını belirtti.

Baba ve oğul, terminalde durdurulan otobüsten indirildi. Karantinaya alınmak üzere ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda götürülen baba ve oğluna, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Belediye ekipleri ise otobüsü dezenfekte etti.

