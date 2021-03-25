Erzincan kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.

Yozgat

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarına başladı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sivas

Sivas'ta da kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 10 köy yolunu açmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, Sivas-Tokat karayolunun bazı kesimlerinde buzlanma nedeniyle sürücüleri uyarıyor.

Düzce

Düzce’de kar yağışı köy yollarını kapadı.

Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili olarak yağan kar nedeniyle, Merkez’de 9, Gölyaka ilçesinde 3, Gümüşova ilçesinde 2 olmak üzere toplam 14 köy yolu kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis’te, 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Kentte 47 köy yolu ulaşıma kapanırken, yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji yetkilileri ise şiddetli rüzgar ve kar yağışının gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinde de sona ereceğini söyledi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, sabah saatlerinde kar yağışıyla birlikte tipi de etkili oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı 12 köy yolu, ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: DHA]

İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarına ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı. Karlıova Belediyesi görevlileri ise ilçe merkezine ulaşımda aksama meydana gelmemesi için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik

Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yağıştan dolayı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan 48 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Van'da tipiden dolayı Gürpınar'da 32, Bahçesaray'da 8, Çaldıran'da 2, Edremit'te 4 ve Erciş'te 2 olmak üzere 48 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlatılırken, acil durumlar için de ekip bekletiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Adıyaman

Adıyaman'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 14 köy ve 24 mezranın yolu kapandı.

Öte yandan Malatya’nın yüksek kesimleriyle Doğanşehir ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Gece başlayan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezinin yüksek kesimleri ile Beydağları beyaza büründü.

Tunceli

Tunceli’de kar yağışı nedeniyle Pülümür’de 23, Mazgirt’te 11, Hozat’ta 8, Nazımiye’de 6, Çemişgezek’te 3 ve Ovacık ilçesinde 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Erzincan arasında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Elazığ

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle Baskil ve Sivrice ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: DHA]

Kar yağışı nedeniyle 2 ilçeye bağlı 11 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Kürtün'de 15, Kelkit'te 2, Köse'de 2 olmak üzere 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Zigana, Tersun, Vauk, Pekün ve Kostan dağları geçitlerinde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde gece yağan kar dolayısıyla merkezde 1, Dereli ilçesinde de 7 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Bayburt

Bayburt'ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezinde 32, ilçelerden Aydıntepe'de 12, Demirözü'nde 13 olmak üzere 57 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri de yollardaki tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçelerden Çamlıhemşin'de 7 ve İkizdere'de 24 olmak üzere 31 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yollarda 17 iş makinesi ve 30 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Artvin

Artvin'in orta ve yüksek rakımlı kesimlerinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçelerden Şavşat'ta 2, Yusufeli'nde 10 köy yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Artvin-Ardahan devlet kara yolu Sahara Geçidi'ndeki kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kış turizminin gözde yerlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kentin önemli mesire yerlerinden Kafkasör Yaylası da beyaza büründü.