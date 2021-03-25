Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da kar bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Soğuk ve karlı havanın Marmara Bölgesi'nde devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlardan don tehlikesi nedeniyle tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Marmara Bölgesi Meteoroloji Yağış
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