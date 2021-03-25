Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.