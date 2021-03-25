Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Tokat- Sivas yolunda yoğun kar ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sadece kar lastiği olan ağır tonajlı araçlar ile kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verildi.
Kentte gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından sabah karşı kar yağdı.
Tokat- Sivas yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında araçları bir benzin istasyonu önünde bekletti.
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri, sadece kar lastiği olan ağır tonajlı araçlar ile kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verdi.
[Fotoğraf: AA]
Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmaları yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Sağanak
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