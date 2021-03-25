Kentte gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından sabah karşı kar yağdı.

Tokat- Sivas yolunda etkili olan yoğun kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle polis ekipleri, kent merkezi çıkışında araçları bir benzin istasyonu önünde bekletti.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri, sadece kar lastiği olan ağır tonajlı araçlar ile kamyon ve otomobillerin yoldan geçişine izin verdi.

[Fotoğraf: AA]

Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme çalışmaları yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.