Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tendürek Dağı'nda sürücülere tipi engeli
[Fotoğraf: DHA]
Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı geçidinde sürücüler tipi nedeniyle yolda kaldı.
Erzurum'da etkili olan tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınada mekanik tesisler çalıştırılmayınca kayak merkezindeki pistler boş kaldı. Erzurumlular, tipide yolda yürümekte bile zorluk yaşarken, görüş mesafesi, 5 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücülere trafikte zor anlar yaşadı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı geçidinde ise tır sürücüleri, tipi nedeniyle yolda kaldı.
Tek şeritten ulaşımın sağlandığı yolda Karayolları ekipleri, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam etti.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Hava Durumu
Sıradaki Haber
İzmir'de fidan deposunda yangın: Gökyüzü dumanla kaplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz