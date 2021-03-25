Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İzmir'de fidan deposunda yangın: Gökyüzü dumanla kaplandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fidan deposunda yangın çıktı. Gökyüzü siyah dumanla kaplanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Türkiye’nin fidan ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün deposunda yangın çıktı.https://t.co/ZlRyCMT2mK pic.twitter.com/dens8UAjfP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2021
Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıdı.
Yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ilçenin birçok yerinden görüldü.
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