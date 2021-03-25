Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün deposunda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Türkiye’nin fidan ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü’nün deposunda yangın çıktı.https://t.co/ZlRyCMT2mK pic.twitter.com/dens8UAjfP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2021

Türkiye'nin fidan ihtiyacının önemli kısmını karşılayan depodaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Belediye ekipleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına katıdı.

Yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ilçenin birçok yerinden görüldü.