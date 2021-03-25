Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayan taksiyi elleriyle durdurmaya çalıştı
İki gündür İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla buz pistine dönen yollar, kazaları da beraberinde getirdi. Yokuş aşağı kayan taksiyi sürücüsü, kapısından tutarak durdurmaya çalıştı.
Eyüpsultan'da dün kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir taksi yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracın kaymasını engellemeye çalışan taksi sürücüsü indi ve kapıyı tutarak aracı durdurmaya çalıştı.
Bu sırada ön koltukta oturan yolcu ise paniğe kapılarak araçtan inmek istedi.
Ancak başarılı olmadı. Yola düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre sonra duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı.
Yaşananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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