Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 11 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, artan koronavirüs vakaları üzerine 6 mahallede 11 bina karantinaya alındı.
Kazım Karabekir, Piri Reis, Sırasöğütler, Osmangazi, Nenehatun ve Abdi İpekçi mahallelerinde pozitif vaka ve temaslıların görüldüğü 11 binayı karantinaya aldı.
Darıca Sağlık Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde gittikleri binalara karantina uyarı afişlerini astı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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