Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 47 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da koronavirüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanına polis ekiplerince baskın yapıldı. Denetimlerde 47 kişiye ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunan Konya'da denetimler sıklaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında denetim yaptı.
Polis, eğlence mekanlarındaki 47 kişiye "sosyal mesafe", "maske" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.
Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Ali Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma", Muharrem P. hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Sokağa Çıkma Kısıtlaması Maske Sosyal Mesafe
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