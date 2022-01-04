Aksaray İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 27 Kasım günü nefes darlığı şikayeti ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Eşinin de testi pozitif çıktı

Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Mehmet Tankut Sevim, 8 Aralık günü yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Nuray Sevim ise 9 Aralık’ta ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Aynı fakültede öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafetle annesinin ambulansa alınmasına yardımcı oldu.

"Hayati tehlikesi sürüyor"

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, meslektaşı Nuray Sevim'in 38 gündür yaşam mücadelesi verdiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Atakan, şunları söyledi:

''Pandemide ilk şehidimiz Mehmet Tankut Sevim arkadaşımızı kaybetmiştik. Eşinin de durumu çok ağır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Durumunu günlük takip ediyoruz. Oradaki hocalarımız da çok uğraşıyor. Tablo ağır olduğu için her gün üzerine bir şey eklenebiliyor. Şu anda tam kurtulmuş değil, bütün dualarımız onunla. Allah’ım çocuklarına bağışlasın."