Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 800 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Küçükhıdır Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda bidon ve şişelerde 800 litre sahte içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sahte İçki
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