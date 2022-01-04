Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Ç., sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları 6 yaşındaki Hüseyin Can ve 8 yaşındaki Ali Efe ile eşi Samet Ç.'yi hareketsiz şekilde buldu.

Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Ç.'nin yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sobadan sızan gaz can aldı. Adana’nın Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Olaya dair detayları @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı.https://t.co/Z4kSMmoUXU pic.twitter.com/h8ummXF3xV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2022

Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.