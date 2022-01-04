Sultanhisar ilçe merkezinden Aydın'a giden Dolunay Yıldırım yönetimindeki otomobil, Mehmet Cura idaresindeki tıra arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ferhat Çetin, Kader Işıl Demir ve Buse Aker ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü ise gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.