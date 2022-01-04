Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sultanhisar ilçe merkezinden Aydın'a giden Dolunay Yıldırım yönetimindeki otomobil, Mehmet Cura idaresindeki tıra arkadan çarparak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Yıldırım ile yanındaki Nuri Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Ferhat Çetin, Kader Işıl Demir ve Buse Aker ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır şoförü ise gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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