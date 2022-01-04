Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden Doğu’da çığ ve buzlanma uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu illerinde buzlanma, yer yer sis ve don olayı görüleceği duyuruldu.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden ve batıdan orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinde ise şiddetini artırabileceği duyuruldu.
Şiddetli rüzgarın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesine yol açabileceği açıklandı.
Bölgede beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 4, Hakkari’de 2, Bitlis ve Muş’ta eksi 1 olması bekleniyor.
Yüksek karlı kesimlerde ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Etiketler: Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Van
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