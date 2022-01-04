Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu illerinde buzlanma, yer yer sis ve don olayı görüleceği duyuruldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden ve batıdan orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinde ise şiddetini artırabileceği duyuruldu.

Şiddetli rüzgarın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesine yol açabileceği açıklandı.

Bölgede beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 4, Hakkari’de 2, Bitlis ve Muş’ta eksi 1 olması bekleniyor.

Yüksek karlı kesimlerde ve eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.