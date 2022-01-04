Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gebze gişeler mevkisinde N.P. idaresindeki işçi servisi, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.
Devrilen minibüste 8 işçi yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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