Manisa'nın Salihli ilçesinde, özel bir hastanede Gastroenteroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Cemal Yıldız, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı.

Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Yıldız, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, 15 gün önce yoğun bakıma alındı. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dr. Yıldız, hayatını kaybetti.

15 yıl Salihli Devlet Hastanesinde, 10 yıldır da özel bir hastanede görev yapan 2 çocuk babası Dr. Cemal Yıldız’ın ölümü ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları ve hastalarını üzüntüye boğdu.

Dr. Yıldız, yarın İzmir'de toprağa verilecek.