Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde, bir midibüs ters yönde ilerledi.

Araç sahibine "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 1339 lira idari para cezası uygulandı.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.