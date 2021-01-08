Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ters yönde giden midibüs kamerada
Karabük'te ters yönde ilerleyen midibüs trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, midibüs sahibine 1339 lira ceza kesildi.
Karabük-Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde, bir midibüs ters yönde ilerledi.
Araç sahibine "aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi" maddesi gereğince 1339 lira idari para cezası uygulandı.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi.
Etiketler: Trafik
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