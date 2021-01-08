Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, 4 bin 160'ı yasa dışı bahis, 1423'ü oltalama, 839'u fuhuş, 428'i müstehcenlik ve 19'u terör olmak 6 bin 869 internet sitesinde suç içerikli faaliyet yürütüldüğü tespit edilerek bu siteler hakkında işlem yapıldı.

#Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 2020 yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda;

1423 oltalama,

839 fuhuş,

428 müstehcenlik,

19 terör ve

4160 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 6869 siteye işlem yapılmıştır. pic.twitter.com/jLZV5JSsag — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 8, 2021