Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç tespit etti
Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl suç içerikli faaliyette bulunulan 6 bin 869 internet sitesiyle ilgili işlem yapıldığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, 4 bin 160'ı yasa dışı bahis, 1423'ü oltalama, 839'u fuhuş, 428'i müstehcenlik ve 19'u terör olmak 6 bin 869 internet sitesinde suç içerikli faaliyet yürütüldüğü tespit edilerek bu siteler hakkında işlem yapıldı.
#Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 2020 yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 8, 2021
1423 oltalama,
839 fuhuş,
428 müstehcenlik,
19 terör ve
4160 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 6869 siteye işlem yapılmıştır. pic.twitter.com/jLZV5JSsag
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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