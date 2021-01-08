Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-02 Operasyonu" gerçekleştirdi.

Operasyonda tespit edilen 8 mağara ve barınakta yapılan aramada, 10 büyük tüp, piknik tüpü, 50 metre halat, 10 büyük boy pil, 36 çift ayakkabı, jelikan, kürek, hilti ucu, 155 metrekare ebatlarında 2 parça naylon branda, giysi, 3 hortum, yemek kazanı ve pompa ele geçirildi.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.