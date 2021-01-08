Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

İşte iptal olan seferler:

Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli-Bozcaada hattında da, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 16.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 18.00'da sefer yapılacak.