Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
İşte iptal olan seferler:
Gökçeada'dan saat 15.00'te, Kabatepe'den ise saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.
Geyikli-Bozcaada hattında da, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 16.00, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 18.00'da sefer yapılacak.
Etiketler: Fırtına
Son Haberler
- 20:17
- 20:14
- 20:14
- 19:46
- 19:45
Sıradaki Haber
Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz