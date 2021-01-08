Meteoroloji 1. ve 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava etkili olacak.

Bölgede görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar, Bursa'nın kuzeybatı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

Haftaya sıcaklıklar yeniden artacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda görülecek yağışlarla biraz azalacağı ancak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 Ocak Pazartesi ve 12 Ocak Salı günleri ise sıcaklıkların bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 8 ila 13 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasında hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarından itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) eseceği değerlendiriliyor.