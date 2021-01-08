Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 54 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir araçta 54 kilo 400 gram eroin bulundu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Yüksekova ilçesinde dün, polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına gizlenmiş 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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