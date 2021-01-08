Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV, hızla kaldırıma doğru yöneldi.

ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı, üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda taburede çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce kaçarak ölümden döndü.

Kazada, ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu.

Kaza ve çay içen vatandaşın ATV’den kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

