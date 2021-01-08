Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan ATV'nin altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, cadde üzerinde hızla seyreden ATV, sürücüsünün kontrolünden çıktı. O sırada kaldırımda çay içen bir vatandaş üzerine doğru gelen ATV’yi fark ederek kaçtı. Ölümün teğet geçtiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV, hızla kaldırıma doğru yöneldi.
ATV, kaldırıma çarpmasıyla birlikte takla attı, üzerindeki sürücü ile yolcu da etrafa savruldu. Bu sırada kaldırımda taburede çay içen bir vatandaş, üzerine gelen ATV’yi görünce kaçarak ölümden döndü.
Kazada, ATV sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu.
Kaza ve çay içen vatandaşın ATV’den kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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