Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de D-100 kara yolu Ankara istikametinde kamyon tıra arkadan çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
D-100 kara yolu Ankara yönünde, Yahya G. yönetimindeki kamyon, aynı yönde giden Bahri A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yahya G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ankara yönü ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde ulaşıma kapanması sonucu Gebze kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri araçları, yan yollara yönlendiriyor.
Öte yandan, çarpmanın etkisiyle tıra saplanan kamyonu kurtarma çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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