Şahinbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli kişi, içerdekileri silahla tehdit etti.

Dükkandan bir miktar altın alan şüpheli, daha sonra yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, kuyumcudan 45 bin lira değerinde altının çalındığını belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.