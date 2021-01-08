Yurt genelinde yaşanan kuraklık barajları da olumsuz etkiliyor. Adıyaman’daki Çamgazi Barajı’nın son durumu havadan görüntülendi.

Barajda 2 yıl önce çekilen görüntüler ile kıyaslanınca kuraklığın ciddiyeti gözler önüne serildi. Barajdaki doluluk oranı önceki yıla göre yüzde 60 azaldı.

"Ciddi manada su çekilmesi var"

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, suların en az 70 ila 80 metre çekildiğini söyleyerek, “Şu anda bulunduğumuz noktanın bu mevsimde sular altında olması gerekirken yağışların olmayışından dolayı ciddi manada su çekilmesi var" dedi.

Çiftçiler tedirgin

Tarım arazilerinin su ihtiyacını barajdan karşılayan çiftçiler de tedirgin.

Bölgede çiftçilik yapan Mahmut Akkaş, “Ekinlere üre atıyorduk her sene bu zamanlar. Şimdi atamıyoruz, korkuyoruz. Yağmur yok, havalar kupkuru” diye konuştu.

Çiftçiler umutla yağış beklerken, yetkililer de vatandaşları su tasarrufu konusunda uyarıyor.