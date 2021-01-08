Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çiftliğin garajındaki yangın ev, ahır ve traktörü küle çevirdi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftlikte yangın çıktı. Ekiplerin yardımıyla söndürülen yangında 3 kişi yaralandı. Ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.
Ferhadiye Mahallesi'nde bir çiftliğin garajındaki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede garajı saran alevler, çiftlikteki ev ve ahıra sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ev, ahır ve traktör küle döndü
Bu arada ahırdaki hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Yangında yaralanan Nuran Kayabay ile dumandan etkilenen Zafer Kayabay ve Zafer Çelik, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev, ahır ve traktör kullanılmaz hale geldi.
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