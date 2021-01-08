Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de taksiyle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ticari taksiyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dörtyol köyünde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen ticari taksiyle kamyonet çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile ticari taksideki yolcu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolcunun durumun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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