Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta bir miktar uyuşturucu, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 hızar, çok sayıda bakır mutfak araç gereci ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.
Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde, ele geçirilen malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesindeki 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etti.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 20:17
- 20:14
- 20:14
- 19:58
- 19:46
Sıradaki Haber
Ilık ve yağışlı hava geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz