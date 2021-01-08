Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta bir miktar uyuşturucu, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 hızar, çok sayıda bakır mutfak araç gereci ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde, ele geçirilen malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesindeki 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etti.