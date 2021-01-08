Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 21:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sakarcılık köyünde 14 pozitif vaka ve bunlarla temaslı 9 kişi tespit edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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