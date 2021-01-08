İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Karagöz Mahallesi'nde İ.Y. ve G.A'nın, tarihi eser niteliği taşıyan kasatura ve sikkeyi satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı plakası açıklanmayan aracı ilçe çıkışında durdurdu.

Araçtaki aramada, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen kasatura ile Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 111 sikke ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Zanlılar gözaltına alındı.

Ele geçirilen tarihi eserler ise soruşturmanın ardından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.