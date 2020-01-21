Türkiye
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 12 gözaltı21 Ocak 2020 Salı 22:25 - Son Güncelleme
Konya'nın Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 51 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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