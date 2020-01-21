Türkiye
Aynı aileden 6 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi21 Ocak 2020 Salı 22:12 - Son Güncelleme
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde 6 kişilik aile sobadan çıkan gazdan zehirlendi.
Eruh ilçesi Okçular köyünde yaşayan İdris, Zehra, Kadri, Melek, Mehmet ve Mihriban Coşkun'dan bir süre haber alamayan komşuları eve geldi.
Kapıyı kırıp içeri giren komşular, aile fertlerini baygın halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA