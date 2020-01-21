Irak'ın Erbil kentinde geçen yıl 17 Temmuz'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse şehit olmuştu.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi Şırnak’ta yakalanmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardı.

Tutuklanan örgüt mensupları ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen hakkında Terör Örgütüne Üye Olma ve Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma ve Kasten Adam Öldürme suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. isimli şüpheli de bugün Habur Kara Hudut Sınır Kapısından ülkemize giriş yapmak istediği esnada Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber