TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA