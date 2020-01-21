Türkiye
TEM'de zincirleme kaza21 Ocak 2020 Salı 19:35 - Son Güncelleme
Seyrantepe'de servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde servis minibüsünün de aralarında bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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