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Türkiye
AA 25.08.2023 01:50

Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Tedirginlik yaşayan vatandaşlar da durumu yetkililere haber verdi.

Konya'da yeni obruk oluştu: Çapı 20, derinliği 15 metre

Karapınar ilçesi Beşağıl mevkiinde, patates tarlasındaki tarım işçileri obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 20 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan işçiler, durumu yetkililere bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Kazım Aslan Sayan, ilaçlama için tarlada bulundukları sırada obruğu fark ettiklerini, akşam olduğu için yanına çok yaklaşamadıklarını söyledi.

Obruğu gündüz görmeye tekrar gittiklerinde boyutunu anlayabildiklerine dikkati çeken Sayan, "Akşam gördüğümüz obruk gerçekten var mı, yok mu kafama takıldı. Çünkü bir gün önce tarlaya girdiğimizde böyle bir şey yoktu. Sabah işçilerle beraber baktık, obruk gerçekten vardı" dedi.

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