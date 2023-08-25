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Türkiye
İHA 25.08.2023 00:42

Yoldan çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu

Erzurum-Çat karayolu üzerinde iki araç çarpıştı. Çarpışan araçlardan birisi aydınlatma direğine çarpıp dururken diğer araç refüje vurarak durdu.

Yoldan çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu

Kazada 5 kişi hafif yaralanırken araçlardan yola savrulan parçalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaza akşam 23.00 sıralarında Erzurum- Çat karayolu mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Erzurum Şehir Hastanesi yönüne giden araçlar seyir halinde çarpıştı.

Henüz sebebi bilinmeyen kazada araçlardan birisi refüjü aşarak yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Diğer araç yaklaşık 25 metre ilerde refüje vurarak durdu. Araçlardan birisinin devirdiği aydınlatma direği yolu diğer tarafına düşme tehlikesi yaşadı. Elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahale ettiği direk tehlike oluşturmadan güvenli alana alındı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ambülans içinde yaralılara müdahale etti. Daha sonra gelen çekiciler kazaya karışan araçları olay yerinden aldılar.

Polis kaza ile ilgili araştırmasını sürdürüyor. 

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