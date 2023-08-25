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Türkiye
AA 25.08.2023 00:27

Afyonkarahisar'da evde patlama: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da evde patlama: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Yarenler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamanın sebebi bilinmiyor

Dairedeki evin duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada yaralanan G.P. hastaneye kaldırıldı. Daireye giren ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı.

Evde bulunan kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunun zarar görmediği patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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