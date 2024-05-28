Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.05.2024 06:46

Konya'da pastaneye silahlı saldırı: 15 boş kovan bulundu

Konya’da bir iş yerine seyir halindeki araçtan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırdı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da pastaneye silahlı saldırı: 15 boş kovan bulundu

Dün akşam saatlerinde, merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde bulunan bir pastaneye, önünden geçen bir otomobildeki şahıs veya şahıslar tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemelerinde 15 adet boş kovan bulundu. Yapılan çalışmaların ardından polis otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

ETİKETLER
Konya Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
Netanyahu'dan Refah saldırısı açıklaması: Trajik bir terslik
07:02
Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi
06:33
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
06:26
Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 1 ölü
05:12
Orhaneli İlçe Tarım ve Bölge Müdürlüğü’nde çıkan yangın söndürüldü
05:13
Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
20 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
20 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ