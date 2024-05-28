Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 28.05.2024 06:18

Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 1 ölü

Sivas'ta kontrolden çıkan bir araç aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Serdar Karaaslan yaşamını yitirdi.

Kontrolden çıktı, aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 1 ölü

Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Sivas Millet Bahçesi yakınlarında, Serdar Karaaslan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yan dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu ağır olan sürücü Karaaslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Serdar Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Sivas Trafik Kazası Polis
Sıradaki Haber
Orhaneli İlçe Tarım ve Bölge Müdürlüğü’nde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:23
Netanyahu'dan Refah saldırısı açıklaması: Trajik bir terslik
07:02
Giresun'da terör örgütünün kullandığı sığınak kullanılmaz hale getirildi
06:46
Konya'da pastaneye silahlı saldırı: 15 boş kovan bulundu
06:33
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
05:12
Orhaneli İlçe Tarım ve Bölge Müdürlüğü’nde çıkan yangın söndürüldü
05:13
Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
20 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
20 ile 'sarı' uyarı: Sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ