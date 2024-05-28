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Türkiye
DHA 28.05.2024 02:42

İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Saat 22.45 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana gelen kazada Y.A. yönetimindeki plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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